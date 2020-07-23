Захват заложников в Луцке: террорист на суде пообещал "продолжение"

Преступник рассказал, что планировал захватить Собор святой Троицы в Луцке, но изменил решение из-за карантин.

Максим Кривош, который 21 июля захватил в Луцке автобус и взял в заложники 13 человек, заявил, что его «перфоманс» будет иметь продолжение.

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Как сообщает «ТСН», такое заявление Кривош сделал на судебном заседании, где его взяли под стражу до 18 сентября.

"Призываю всех ждать продолжение перформанса "антисистема". Продолжение будет", - сказал подозреваемый.

Террорист также рассказал, что изначально планировал захватить Собор святой Троицы в Луцке, но изменил решение, ведь через карантин церковь закрыта.

"Я там сначала учился в духовной семинарии, я там увидел, извините, то духовное бл**ств*, которое я увидел ... я пришел туда за духовностью. И поэтому я хотел сделать эту акцию, этот перформанс, еще раз говорю. Пусть его называют терроризмом сколько, кому захочется. Хотел сделать в этом соборе, потому что я с него начинал. Я туда пришел, хотел найти там правду, я хотел вернуться со своей правдой к нему, но поскольку он сейчас закрыт (ибо карантин - ред.), пришлось мне выбирать альтернативный способ", - сказал он.

Кроме того, Кривош заявил, что перескажет свой разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским на финальном судебном заседании.

Напомним, в Луцке суд избрал меру пресечения Максиму Кривошу, который взял в заложники 13 человек. Подозреваемого будут содержать под стражей 60 суток.

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