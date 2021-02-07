Вопрос с транспортировкой тела решался три недели.

Тело погибшего в Киеве индуса Автара С., который работал в Киеве дворником, доставили в Индии и передали его родственникам. На это потребовалось несколько недель.

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Об этом сообщает ТСН, ссылаясь на брата умершего.

Вопрос с транспортировкой тела Автара решался три недели. Теперь его смогут похоронить по местным традициям. Мать и сестры Автара живут в Индии, а брат — в Германии.

Смерть индуса в Украине

37-летний индус Автар С. прибыл в Украину около трех лет назад с целью попасть в Европейский Союз. Однако его избили и обокрали на столичном вокзале, оставив без документов. Так он и "застрял" в Киеве.

Мужчина оказался под открытым небом на Борщаговке, где неравнодушные люди помогли ему неофициально трудоустроиться дворником. Автар работал за копейки и жил в подвале, который выделил ему ЖЭК. По словам местных жителей, его полюбили, помогали и подкармливали - рассказывают, он был очень добрым и трудолюбивым.

10 января Автар не вышел на работу. Не пришел он и к знакомой пенсионерке на ежедневный обед, на звонки не отвечал. Как впоследствии оказалось, мужчине стало плохо и его госпитализировали с подозрением на аневризму. Впрочем, уже через три дня он оказался на улице.

15 января Автара нашли мертвым в развалившемся микробусе на улице. После больницы он не смог попасть в свою ночлежку в подвале, потому что кто-то запер ее на ключ. В 11-градусный мороз Автар был только в тоненькой рубашке и одном кроссовке.

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Автор: УНИАН