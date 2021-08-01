Следователи квалифицируют действия мужчины как хулиганство и разжигание национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти.

На столичной Оболони правоохранители задержали мужчину, который стрелял из окна в прохожих. В результате инцидента никто не пострадал.

Об этом в воскресенье, 1 августа, сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.

"Вчера во время мониторинга сети интернет сотрудники полиции обнаружили видео, на котором неизвестный мужчина выстрелил из окна в прохожих. Менее чем за час правоохранители установили местонахождение злоумышленника, поэтому туда выехали наряды патрульных, следственно-оперативная группа и оперативники Оболонского управления полиции", - говорится в сообщении.

Мужчину задержали и доставили в районное управление полиции. Им оказался ранее не судимый уроженец Донецкой области 1998 года рождения. Дома у задержанного нашли револьвер "Флобер", из которого, вероятно, он и стрелял.

Читайте такжеВ центре Киева девушка устроила стриптиз на дорожном знаке (видео)Следственный отдел Оболонского управления полиции начал уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) и ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан на основе их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) Уголовного кодекса Украины.

"Следователи готовят фигуранту сообщение о подозрении. За содеянное ему грозит до семи лет тюремного заключения", - рассказали правоохранители.

Первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошпицкий обнародовал также видео, на котором сам задержанный объясняет свой поступок. По словам мужчины, он хотел так пошутить.

"Я просто хотел создать провокацию с человеком, с которым общался, и из-за этого я так пошутил. Это была просто шутка. ... Я, не дай Господи, не поддерживаю и не люблю Россию. Я не считаю, что Россия классная. ... Я сделал это лишь потому, что считал, что это покажется смешным людям, с которыми я общался", - сказал задержанный.

В Киеве фанат "ДНР" стрелял по людям из окна

Вчера в социальных сетях распространилось видео, на котором молодой человек открыл огонь по прохожим из окна. По его словам, он стрелял в прохожих возле ТЦ "Дрим Таун".

"Ща буду стрелять по "хохлам" е**ным. Где мой ган, б**ть? "Хохлы", пи****асы, ходят, с**а возле этого "Дрим Тауна" е***его. Вот, хохол пи***ет", - сказал мужчина на видео, перед тем, как выстрелить из пистолета в окно.

Автор: Катерина Комолова