Полиция разыскивает 5 авто, на которых скрылись участники стрельбы в Броварах

Скрывшиеся автомобили ищут на территории Киевской области.

Полиция разыскивает 5 автомобилей, на которых скрылись предполагаемые участники конфликта в Броварах Киевской области.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

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На Киевщине введена спецоперация по розыску автомобилей, в которых могут находиться участники вооруженного конфликта в Броварах. «Сотрудники полиции разыскивают 5 автомобилей, на которых с места инцидента скрылись его участники», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 мая, в городе Бровары Киевской области произошел конфликт со стрельбой между предпринимателями, которые занимаются пассажирскими перевозками, и нелегальными перевозчиками.

Полиция задержала более 10 участников конфликта, задержания продолжаются.

По факту конфликта возбуждено уголовное производство по части 4 статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

Врио председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, в связи со стрельбой в Броварах, заявил, что «ситуация с нелегальными перевозками зрела годами». Руководство области провело совещание с перевозчиками, работающими на броварских маршрутах, определенных КОДА и с которыми заключены договоры на организацию перевозок (это, в частности ООО «Евро-Авто-Альянс» (маршруты 706, 707) и ООО «Союз Авто» (маршруты 701, 803, 340, 906)). Эти перевозчики утверждают, что к утреннему инциденту не имеют никакого отношения и работают в штатном режиме. По данным КОДА, за более год никаких изменений в этих маршрутах и перечня компаний, которые их обслуживают, не происходило.

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