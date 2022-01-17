Медики пока не дают прогнозов относительно того, выживет ли пострадавший.

В Одессе медики борются за жизнь мужчины, совершившего акт самосожжения 14 января у здания райотдела полиции в городе Подольск.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил заведующий отделением ожогов и политравм ГКБ № 10 Александр Ставратий.

Пострадавшего доставили в Одессу из Подольска в субботу, 15 января, санитарной авиацией.

По словам Ставратія, в настоящее время пострадавший находится в реанимации в очень тяжелом состоянии. У пациента ожоги тела, рук и ног, головы, лица, ожоги дыхательных путей.

Читайте такжеВ Киевской области 17-летняя девушка облила себя бензином и подожглаНикаких прогнозов на предмет выздоровления мужчины врачи пока не делают.

В социальных сетях появилась информация о том, что потерпевший – житель села Борщи Куяльницкого территориальной общины Подольского района Одесской области. Он себя поджег якобы из-за того, что в отношении его открыто уголовное производство, а подозрения необоснованны. Мужчина пытался привлечь внимание к своей проблеме. В полиции эту информацию пока не комментируют.

Как сообщал УНИАН, 14 января в городе Подольск Одесской области 37-летний мужчина облился горючим и поджег себя у административного здания территориального подразделения полиции. Потушили пламя и вызвали "скорую" работники охранной фирмы, которые проезжали мимо этого места.

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