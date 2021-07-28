Сейчас Нацгвардия имеет в своем арсенале четыре современных французских воздушных судна.

Во время военного парада в Киеве на День Независимости над Крещатиком пролетят новые французские вертолеты Airbus.

Как сообщает пресс-служба МВД, Национальная гвардия уже начала тренировочные полеты.

В частности, тренируют групповую слетанность гвардейские экипажи, которые будут пилотировать авиационную технику 24 августа.

"Тренировки проходят на вертолетах Airbus EC 225 LP, которые будут участвовать в параде ко Дню Независимости. На сегодня Нацгвардия имеет уже в своем арсенале четыре современных французских воздушных судна. Их пилоты прошли теорию и практику за рубежом", - заявили в ведомстве.

10 июля авиация МВД получило пятый в этом году вертолет по контракту с Airbus Helicopters. Он стал четвертым летательным аппаратом Н-225, который приступит к выполнению боевых задач подразделениями Национальной гвардии.

В единую систему авиационной безопасности и гражданской защиты МВД от французского производителя уже поступило 14 вертолетов:

Два типа Н125 для ГНСУ;

Два типа Н145 для НПУ;

Десять типа Н225 (6 для ГСЧС и 4 для НГУ).

Ранее стало известно, что на День Независимости состоится парад с военной техникой. В августе в центре Киева трижды проведут репетицию парада.

Автор: Юрий Годован