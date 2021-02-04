В связи с пожаром в реанимации Запорожской областной инфекционной больницы, приведшей к гибели четырех человек, задержан ответственный за противопожарную безопасность этого медучреждения.
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Об этом сообщает пресс-служба офиса генерального прокурора.
Отмечается, что в ходе досудебного расследования, осмотров места происшествия, обысков установлены факты нарушений в деятельности этого медицинского учреждения требований законодательства Украины о пожарной безопасности и об объектах с повышенной опасностью.
«Следствием отрабатывается ряд версий возникновения возгорания, в частности, использование медицинского оборудования без наличия соответствующих разрешений, с нарушением установленных правил, что привело к утечке кислорода через систему искусственной вентиляции легких с последующим его критическим накоплением в помещении палаты и взрывом с возникновением пожара», - говорится в сообщении.
По информации ведомства, сейчас должностное лицо, ответственное за техногенное и противопожарное состояние областной инфекционной клинической больницы, задержано в порядке ст. 208 УПК Украины.
«Также в ходе следствия будет дана оценка деятельности органов уполномоченных на осуществление контроля в сфере безопасности производства», - добавили в Офисе генпрокурора.
Пожар в запорожской больнице: что известно
- Как сообщал УНИАН, в ночь на 4 февраля в Запорожье в результате пожара в реанимации областной инфекционной больницы, где проходят лечение больные COVID-19 погибли трое пациентов и врач, еще двое людей пострадали.
- Полиция открыла производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.
- Правоохранители отрабатывают несколько версий причин пожара в больнице. Среди них – нарушение пожарной безопасности, техники безопасности во время работы с оборудованием, а также неисправность медицинского оборудования.
- 5 февраля в Запорожской области объявлено днем траура по погибшим в пожаре.
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