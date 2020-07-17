В Киеве суд арестовал пятерых подозреваемых в похищении и пытках бизнесмена

Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Шевченковский районный суд Киева взял под стражу без права внесения залога пятерых подозреваемых в похищении бизнесмена Сергея Ткаченко.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

"Все пятеро злоумышленников взяты под стражу без права внесения залога. Досудебное расследование продолжается", - говорится в сообщении.

Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

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В рамках досудебного расследования правоохранители устанавливают все обстоятельства этого уголовного преступления.

Как сообщал УНИАН, 15 июля правоохранители задержали злоумышленников и освободили бизнесмена, которого было похищено 1 июля.

Задержанные - пятеро мужчин, жители г. Киева и Киевской области в возрасте от 41 до 54 лет.

Задержанным сообщено о подозрении в незаконном лишении свободы, пытках, похищении человека и вымогательстве, совершенных по предварительному сговору группой лиц (ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 127, ч. 3 ст. 189 Уголовного кодекса Украины).

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