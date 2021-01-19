37-летний индус Автар С. прибыл в Украину около трех лет назад с целью попасть в Европейский Союз. Однако его избили и обокрали на столичном вокзале, оставив без документов. Так он и "застрял" в Киеве.
Об этом сообщает ТСН.
Мужчина оказался под открытым небом на Борщаговке, где неравнодушные люди помогли ему неофициально трудоустроиться дворником. Автар работал за копейки и жил в подвале, который выделил ему ЖЭК. Местные жители его полюбили, помогали ему и подкармливали - рассказывают, он был очень добрым и трудолюбивым.
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10 января Автар не вышел на работу. Не пришел он и к знакомой пенсионерке на ежедневный обед, на звонки не отвечал. Как впоследствии оказалось, мужчине стало плохо и его госпитализировали с подозрением на аневризму. Впрочем, уже через три дня он оказался на улице.
15 января Автара нашли мертвым в развалившемся микробусе на улице. После больницы он не смог попасть в свою ночлежку в подвале, потому что кто-то запер ее на ключ. В 11-градусный мороз Автар был в тоненькой рубашке и одном кроссовке.
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