Известный бизнесмен имел многолетний конфликт с мэром Одессы.

Сегодня, 28 октября, умер украинский мультимиллионер арабско-сирийского происхождения Аднан Киван. О смерти 61-летнего бизнесмена сообщили в корпорации KADORR Group, основателем которой он является.

"Сегодня ушел из жизни основатель корпорации KADORR Group Аднан Киван, крупнейший арабский инвестор в Украине, известный успешными бизнес-проектами, социальными инициативами, а также благотворительностью и меценатством. С молитвой на устах мы провожаем его, ведь он не разделял людей, а объединял и верил, что на все есть воля Бога", - говорится в заявлении корпорации.

Отмечается, что у Кивана остались семья - жена, трое детей, внуки.

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По неофициальным данным, бизнесмен умер из-за тяжелой болезни.

Аднан Киван - чем известен

Согласно открытым источникам, Аднан Киван родился во влиятельной сирийской семье, образование получал в Одессе (в то время - в УССР), является основателем компании "KADORR Group", издания "Kyiv Post" и 7 канала в Одессе (этот канал недавно заявил о прекращении своей деятельности).

На средства бизнесмена построен Арабский культурный центр в центре Одессы. Также в городе построены десятки жилых комплексов "Жемчужина", жилые комплексы "Оазис", "Дубаи в Одессе", БЦ "Наполеон", ТЦ "Кадорр", бизнес-центр "Kadorr", бизнес-центр "Французский бульвар", "Kadorr City Mall", торговый центр на Асташкина, торговую галерею "Kadorr".

В 2021 году Forbes оценил состояние Аднана в 240 млн долларов (42-й самый богатый человек Украины и самый богатый одессит). Согласно открытым источникам, сам бизнесмен оценивал свое состояние в 1 млрд долларов. Его семье принадлежит более 40 жилых комплексов в Одессе и Киеве. Бизнесмен входит в список 5 крупнейших рантье.

Имя бизнесмена связано с несколькими скандалами. В частности, он имел конфликт с мэром Одессы Геннадием Трухановым, который упрекал, что тот незаконно застраивает город. Тот обвинял местные власти в коррупции, в частности из-за того, что Kadorr построил в городе больницу скорой помощи, подарил ее Одессе, а власть передала больницу в частные руки. Отношения стороны выясняли, в том числе в судебном порядке.

Умер заслуженный артист Украины Валерий Бассель - что известно

Как сообщал УНИАН, недавно в Одессе умер украинский актер театра и кино, театральный режиссер Валерий Бассель. Он сыграл роли в более 50 фильмах за время своей карьеры и стал заслуженным артистом Украины. На момент смерти мужчине было 85 лет. О причинах смерти не сообщалось.

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