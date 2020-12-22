Видео танца девушки выложили в социальной сети.

Пять курсанток Харьковского национального университета внутренних дел станцевали в общежитии под скандальных «Вороваек», которые поддерживают агрессию России и неоднократно выступали перед оккупантами на Донбассе.

Об этом говорится в сообщении вуза.

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Видео танца девушки выложили в социальной сети. В то же время администрация пообещала разобраться.

«В социальных сетях появилось видео, на котором девушки в форме курсантов, вероятно полицейского вуза, танцуют под музыкальное сопровождение русского шансона. По указанному факту назначено служебное расследование», – говорится в сообщении пресс-службы университета.

Что известно о группе

"Воровайки» - российская группа, участники которой поддержали действия Путина и не скрывают свою политическую позицию относительно агрессии Кремля на Донбассе и в Крыму. Женщины в своих текстах неоднократно высмеивали украинцев, а также выступали на оккупированном полуострове.

В декабре 2019 года россиянки пытались провести свой концерт в Украине. Но благодаря возмущению граждан на проблему обратили внимание правоохранительные органы - они запретили участникам группы въезд на территорию государства.

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Автор: УНИАН