Украинцы "повалили" анонсированные концерты пропагандисток "Воровайок"

На сайте дистрибьюторов анонса о выступлении в Киеве и Одессе уже нет.

Группа русского шансона «Воровайки», которая исполняет антиукраинские песни, анонсировала о серии концертных выступлений в городах Украины.

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Соответствующее объявление появилось на официальной странице группы в Instagram. После чего событие получило скандальный резонанс в украинском сегменте соцсетей.

Среди популярных песен женщин – тексты об аннексированном Россией Крыме, «великой России» и оскорбления в сторону украинцев.

5 декабря стало известно о временном приостановлении продажи билетов. На сайте дистрибьютора анонса о выступлении 11 февраля в Киеве уже нет. Нет его и в Одессе.

Как сообщал УНИАН, в Крыму российские силовики задержали активиста Сергея Акимова, одного из активных участников аннексии полуострова, и провели обыски в его доме.