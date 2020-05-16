В Польше украинец склонял подростков к самоубийствам, его задержали – СМИ

Прокуратура будет подавать ходатайство о его временном аресте.

Сотрудники департамента борьбы с киберпреступностью Познани (Польша) задержали 24-летнего гражданина Украины, который склонял детей покончить с жизнью.

Об этом сообщает польский телеканал TVP.

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По информации правоохранителей, украинец предлагал русскоязычным подросткам сыграть в игру, напоминающую «Синего кита».

Игра заключалась в выполнении заданий на заказ «куратора». С каждым этапом они становились все более опасными и были связаны с увечьем частей тела. Полиция предполагает, что завершением игры было самоубийство.

Жертв украинец подыскивал в российских соцсетях. Известно минимум о трех случаях самоповреждения и увечья.

Правоохранители его уже задержали. Прокуратура будет подавать ходатайство о его временном аресте.

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