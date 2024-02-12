Политику может грозить до 12 лет лишения свободы.

Служба безопасности Украины, Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура объявили подозрение бывшему народному депутату и его бизнес-партнеру за незаконное присвоение нефтепродуктов и нанесение государству почти 1 млрд грн убытков.

Как отмечается в сообщении на сайте СБУ, подозрение было объявлено также четырем их сообщникам. "Они подозреваются в незаконном присвоении и продаже 97 тыс. тонн конфискованных государством нефтепродуктов, которые должны были пойти на нужды армии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что благодаря специалистам Государственной аудиторской службы Украины было установлено, что в результате этих сделок, которые были совершены в 2014-2017 годах, государственному бюджету был нанесен ущерб почти на 1 млрд грн.

Подозрение было объявлено по статьям 191 и 255 Уголовного кодекса Украины (ст. 191 - Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением; ст. 255 - Создание, руководство преступным сообществом или преступной организацией, а также участие в ней).

В СБУ напомнили, что в 2014 году государство конфисковало почти 100 тыс. тонн нефтепродуктов у структур Сергея Курченко - олигарха времен президента Виктора Януковича, который бежал из Украины в Россию.

"Как установило следствие, с помощью политического лобби бывшего народного депутата эти нефтепродукты передали для реализации профильному госпредприятию, чтобы наполнить госбюджет. В то время это госпредприятие возглавляли руководители, которые были подконтрольны бизнес-партнеру экс-депутата", - отметили в Службе.

Отмечается, что по указанию фигурантов дела должностные лица этого государственного предприятия "способствовали продаже почти 100 тысяч тонн нефтепродуктов по существенно заниженным ценам группе компаний, владельцем которой был бизнес-партнер экс-депутата".

"По данным следствия, далее эти нефтепродукты реализовывались на заправках этой группы компаний и в других сетевых АЗС, а полученный доход концентрировался у бенефициаров схемы", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что для создания видимости, что арестованные нефтепродукты были переданы для нужд Министерства обороны, госпредприятие осуществило соответствующие поставки на коммерческой основе, за которые Минобороны рассчиталось в полном объеме.

"Но МОУ получило всего 1,6% из т. н. "нефтепродуктов Курченко". Все остальное - это были нефтепродукты, закупленные у той же группы компаний, которая, в свою очередь, закупала их у РФ и Беларуси. В это же время фигуранты реализовали такую же номенклатуру товара на свою группу компаний по цене вдвое дешевле, чем на Вооруженные силы", - отметили в СБУ.

Так, по убеждению следствия, бывший нардеп "обеспечивал политическое прикрытие этих сделок, используя свое влияние и админресурс в отношении государственных предприятий, судебных и правоохранительных органов, которые были причастны к конфискации этих нефтепродуктов".

В СБУ добавили, что в 2020 году суд принял решение о специальной конфискации в пользу государства вышеупомянутых нефтепродуктов и денежных средств, полученных от их реализации. Однако, по данным следствия, весь объем нефтепродуктов и все вырученные от их реализации средства к тому времени уже были присвоены участниками преступной организации, а государственный бюджет получил убытки в размере не менее 967 млн грн.

"Досудебное расследование продолжается. Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы", - отметили в Службе.

По данным источников УНИАН в правоохранительных органах, народный депутат, о котором здесь идет речь, - это Сергей Пашинский.

Обыски у Пашинского

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 12 февраля, появилась информация о том, что Пашинскому вручили подозрение. Сам экс-депутат заявил, что "сегодня утром СБУ и НАБУ пришло с обыском в мою квартиру".

"Дело о передаче "топлива Курченко", а на самом деле топлива кремлевской "Роснефти", государству - во времена мародерства Януковича этот олигарх нажился активами на сотни миллионов долларов, в том числе почти 100 тысячами тонн нефтепродуктов, которые в 2014-м году удалось передать Государственным нефтяным операторам", - написал он в Facebook.

Пашинский отметил, что в 2015 году он, как народный депутат Украины, обратился к президенту Украины с просьбой покрыть дефицит топлива Вооруженных сил Украины топливом "Роснефти", что "очень сильно тогда разозлило спонсоров Януковича и их российских кураторов".

"Через свою агентуру россияне тогда, 10 лет назад, добились открытия уголовного производства №32014100070000038 от 08.05.2014. Именно на основании этого 10-летнего производства у меня и проводятся обыски", - отметил экс-нардеп и впоследствии также добавил, что "информация о подозрении - фейк".

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