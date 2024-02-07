Алексей Голобуцкий отметил, что СБУ превратилась в "украинский Моссад".

Василий Малюк за год, когда он официально занимал должность главы СБУ, кардинально изменил Службу и сделал ее ключевым элементом Сил обороны. Об этом пишет политолог Алексей Голобуцкий.

Эксперт считает, что СБУ превратилась в "украинский Моссад", спецоперации и опыт которого изучают лучшие западные спецслужбы.

"Подрыв коллаборантов стал не разовой акцией, а системой. Много ликвидаций проведено на территории врага – от Владлена Татарского до Ильи Кивы. А недавние прилеты дронов по НПЗ по всей России нанесли огромный материальный ущерб государству-агрессору: экспорт нефтепродуктов уже упал на 30%", - акцентирует политолог.

Голобуцкий отдельно выделяет успех морских дронов, которые разработала команда Малюка.

"Морские победы Украины - заслуга этих дронов. Западные специалисты отмечают, что морские дроны изменили баланс сил на Черном море. Благодаря им был осуществлен второй подрыв Крымского моста. Sea baby и "Мамай" уже подбили 8 российских кораблей. Снята блокада в Черном море", - считает эксперт.

"Малюк кардинально изменил СБУ - сегодня это один из ключевых элементов Сил обороны. Подразделения службы уничтожили вражеской бронетехники более чем на $1 млрд, в том числе – более 550 танков", - отмечает политолог.

Малюк на посту главы СБУ - главные новости

7 февраля 2023 года Василий Малюк получил рекордное количество голосов "за" назначение на должность главы СБУ в Верховной Раде – 324. К тому времени Малюк уже полгода возглавлял Службу в статусе и. о. и начал кардинальные изменения в ее работе.

Кроме того, глава Службы безопасности Украины Василий Малюк и его заместитель получили новые воинские звания. Соответствующие приказы подписал лидер государства Зеленский 6 января.

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