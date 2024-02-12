По словам бывшего парламентария, к нему домой пришли сотрудники СБУ и НАБУ.

Бывший народный депутат Украины Сергей Пашинский заявил о обыски в своем доме и отрицает вручение ему подозрения. Как сообщило ранее издание "РБК-Украина" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Пашинскому вручили подозрение. Но по каким именно статьям – пока не разглашается.

В то же время сам Пашинский на своей странице в Facebook заявил, что утром 12 февраля СБУ и НАБУ пришли с обысками к нему домой.

"Дело о передаче "горючего Курченко", а на самом деле горючего кремлевской "Роснефти", государству. Во времена мародерства Януковича этот олигарх наживись активами на сотни миллионов долларов, в том числе почти 100 тысячами тонн нефтепродуктов, которые в 2014-м году удалось передать государственным нефтяным операторам", – написал нардеп.

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Он отметил, что в 2015 году он, как народный депутат Украины, обратился к президенту Украины с просьбой покрыть дефицит топлива Вооруженных сил Украины топливом "Роснефти", что "очень сильно тогда разозлило спонсоров Януковича и их российских кураторов".

"Через свою агентуру россияне тогда, 10 лет назад, добились открытия уголовного производства №32014100070000038 от 08.05.2014. Именно на основании этого 10-летнего производства у меня и проводятся обыски", – написал экс-нардеп и впоследствии также добавил, что "информация о подозрении – фейк".

Дело Курченко

В апреле 2014 года бизнесмен, соратник экс-президента Украины Виктора Януковича Сергей Курченко был объявлен в международный розыск.

В рамках следствия прокуратура совместно с полицией 19 июня обратилась в Киевский районный суд Одессы с ходатайством об осуществлении специального досудебного расследования в отношении Курченко, который подозревается в организации схемы по хищению нефтепродуктов. По этому делу были задержаны несколько человек, несколько фигурантов осуждены.

13 ноября 2017 года решением Киевского райсуда в рамках расследования в пользу государства было конфисковано 100 тыс. тонн нефтепродуктов стоимостью более 800 млн грн.

Кроме того, было конфисковано имущество Одесского нефтеперерабатывающего завода и еще одного предприятия. Ориентировочная стоимость конфискованного имущества превысила 5 млрд грн.

В декабре 2019 года Киевский райсуд арестовал бывшего сотрудника Министерства доходов и сборов Украины времен президентства Януковича, скрывавшегося от следствия, по подозрению в причастности к "схеме Курченко".

В феврале 2020 года прокуроры сообщили о подозрении трем бывшим работникам Южной таможни и капитану судна, в марте двое экс-таможенников были арестованы.

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