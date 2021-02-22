По данным Андрея Цаплиенко, житель Харькова выезжал на территорию РФ, где был завербован российской военной разведкой.

В одном из спальных районов Харькова контрразведка СБУ задержала агента Главного управления Генштаба Вооруженных сил Российской Федерации.

Об этом сообщил журналист Андрей Цаплиенко в своем Telegram-канале.

«Задержали предателя во время получения полного комплекта технической документации с грифом «секретно»», - прокомментировал он.

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По его данным, житель Харькова выезжал на территорию РФ, где был завербован российской военной разведкой.

«Материалы, которые злоумышленник планировал передать военной разведке РФ, касались разработок нового типа комплексной брони в сфере танкостроения», - подчеркнул Цаплиенко.

Как сообщил "Суспільному" информированный источник в ведомстве, задержали мужчину 21 февраля в 13:00. Операцию силовики провели у одного из выходов станции метро "Героев Труда".

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Автор: Денис Прядко