Более 20% граждан настаивают на запрете использования пиротехнических средств навсегда.

Более 60% украинцев считают, что после окончания военного положения власть должна разрешить использование фейерверков и салютов.

Об этом свидетельствуют результаты всеукраинского опроса общественного мнения "Омнибус", проведенного в декабре 2022 года Киевским международным институтом социологии (КМИС).

"Большинство респондентов (61%) считают, что после окончания военного положения стоит восстановить разрешение на использование фейерверков и салютов, хотя есть отличия по срокам, когда можно вновь позволить", - сказано в пресс-релизе по результатам опроса.

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Так, 29% респондентов считают, что это можно сделать сразу после окончания военного положения, 7% – в течение трех месяцев после окончания военного положения, 25% – в течение первого года. При этом настаивают на запрете использования фейерверков и салютов навсегда лишь 21% граждан.

Остальные 18% имеют неопределенное отношение в вопросе запрета использования фейерверков и салютов.

4-27 декабря 2022 года КМИС провел всеукраинский опрос общественного мнения "Омнибус". По заказу ассоциации "Профессиональная ассоциация пиротехников Украины" в опросник были включены вопросы, касающиеся использования фейерверков и салютов.

Опрос проводился методом телефонных интервью с использованием компьютера (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Было опрошено 2 тыс. 005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины (кроме АР Крым). Опрос проводился со взрослыми (в возрасте 18 лет и старше) гражданами Украины, которые на момент опроса проживали на территории Украины (в пределах, которые контролировались властями Украины до 24 февраля 2022 года). В выборку не включались жители территорий, временно не контролируемых властями Украины до 24 февраля 2022 года (АР Крым, г. Севастополь, отдельные районы Донецкой и Луганской областей), а также опрос не проводился с гражданами, которые выехали за рубеж после 24 февраля 2022 года.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышала 2,4% для показателей, близких к 50%; 2,1% для показателей, близких к 25%; 1,5% для показателей, близких к 10%; 1,1% – для показателей, близких к 5%.

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