Для проведения служебного расследования создана комиссия.

В городе Измаил Одесской области от работы отстранен руководитель детского дома, которого подчиненные заподозрили в развращении трех малолетних девочек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, служба по делам детей и департамент здравоохранения ОГА оказывают содействие следствию, которое проводится в связи с заявлением сотрудницы коммунального предприятия «Измаильский специализированный дом ребенка».

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«Одесской областной государственной администрацией создана комиссия по проведению служебного расследования. На время проведения служебного расследования исполняющий обязанности генерального директора отстранен от исполнения служебных обязанностей…», - заявили в ОГА.

Отмечается, что все необходимые меры, в случае выявления фактов нарушения прав детей со стороны руководства дома ребенка, будут приняты безотлагательно.

«Любые проявления насилия и давления на детей недопустимы. Причастные к нарушению закона будут привлечены к ответственности», - акцентировали в пресс-службе.

Развращения в приюте Измаила: что известно

Ранее полиция открыла дело о возможном развращении директором приюта в Измаиле трех малолетних девочек.

Сообщалось, что с заявлением о том, что директор дома ребенка (специализированного учреждения) якобы развращает малолетних воспитанников, обратилась одна из сотрудниц этого учреждения. По словам женщины, руководитель совершает развратные действия в отношении трех девочек (возраст 5-7 лет).

Полицейские открыли производство по ч.2 ст.156 (развращение малолетних) Уголовного кодекса Украины. Сами дети говорят, что в кабинете директора смотрели мультфильмы и играли. Назначен ряд экспертиз.

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Автор: Лариса Козовая