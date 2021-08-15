Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков призывает правоохранительные органы быстро и объективно расследовать обстоятельства гибели городского головы Кривого Рога Константина Павлова.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Выяснение всех обстоятельств гибели должно быть быстрым, а следствие – беспристрастным и объективным", – написал Разумков.
Он выразил искренние соболезнования родным, близким и жителям Кривого Рога в связи со смертью Павлова.
Смерть мэра Кривого Рога Павлова: что известно
Читайте такжеСМИ опубликовали первые фото застреленного мэра Кривого Рога ПавловаКак сообщал УНИАН, 15 августа стало известно, что в собственном доме в селе Вольное нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Труп мужчины нашел знакомый погибшего. Рядом с ним лежало оружие.
Полиция открыла уголовное производство по факту смерти городского головы Кривого Рога.
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