Разумков выразил соболезнования родным, близким и жителям города в связи со смертью Константина Павлова.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков призывает правоохранительные органы быстро и объективно расследовать обстоятельства гибели городского головы Кривого Рога Константина Павлова.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Выяснение всех обстоятельств гибели должно быть быстрым, а следствие – беспристрастным и объективным", – написал Разумков.

Он выразил искренние соболезнования родным, близким и жителям Кривого Рога в связи со смертью Павлова.

Смерть мэра Кривого Рога Павлова: что известно

Читайте такжеСМИ опубликовали первые фото застреленного мэра Кривого Рога ПавловаКак сообщал УНИАН, 15 августа стало известно, что в собственном доме в селе Вольное нашли застреленным мэра Кривого Рога Константина Павлова. Труп мужчины нашел знакомый погибшего. Рядом с ним лежало оружие.

Полиция открыла уголовное производство по факту смерти городского головы Кривого Рога.

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Автор: Тамара Отовская