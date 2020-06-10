Директора предприятия «Укроборонпрома» разоблачили в разглашении гостайны

Открыли уголовное дело, должностному лицу сообщили о подозрении.

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили в Киеве генерального директора одного из государственных предприятий концерна «Укроборонпром» на разглашении государственной тайны.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили генерального директора одного из государственных предприятий концерна «Укроборонпром», который привлекал к работе с секретными документами подчиненного, срок действия допуска у которого закончился», - говорится в сообщении.

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Следователи и оперативники спецслужбы установили, что директор знал об отсутствии допуска к государственной тайне у своего заместителя по вопросам режима, однако продолжал отдавать распоряжения и налагать резолюции для непосредственного ознакомления и работы подчиненного с документами.

В СБУ отметили, что документы, в частности, касались разработки и производства средств защиты информации для использования военными в зоне операции Объединенных сил.

Открыли уголовное дело о разглашении государственной тайны, должностному лицу сообщили о подозрении. Продолжается досудебное следствие.

Как сообщал ранее УНИАН, в Украине разоблачили 21 пророссийского интернет-агитатора, которые призывали к свержению государственного строя.

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