В результате четверо пассажиров получили огнестрельные ранения конечностей и ушибы. Их доставили в больницу.

В результате инцидента на трассе "Киев-Харьков" задержали 14 человек по факту покушения на убийство пассажиров автобуса на трассе в Харьковской области.

Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора Украины.

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По предварительной информации, неизвестные напали на автобус, перевозивший представителей общественной организации, возле м. Люботин Харьковской области. Автобус догнали несколько автомобилей, остановили его заблокировав путь, повредили, разбив стекло и начали стрелять резиновыми пулями.

В результате, четверо пассажиров получили огнестрельные ранения конечностей и ушибы. Их доставили в больницу.

Автомобили на которых двигались нападавшие установлены на АЗС вблизи г. Краснограда. Расследование продолжается.

Стрельба на трассе под Харьковом: что случилось

Конфликт между организацией Киви и Нацкорпусом в Киеве 25 августа

Во вторник, 25 августа, в центре Киева на бульваре Дружбы Народов между представителями «Национального корпуса» и представителями организации народного депутата от партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Ильи Кивы «Патриоты – за жизнь» произошла стычка со стрельбой.

Кива заявил, что активисты "Нацкорпуса «и ветераны полка» Азов «совершили» подлое нападение «на членов его организации»с целью убить, запугать, заткнуть и остановить".

В то же время представители «Нацкорпуса» заявили, что это представители «силового отряда» нардепа с оружием напали на их активистов.

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Автор: Наталия Печиборщ