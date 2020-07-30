Под Киевом остановили водителя-иностранца со смертельной дозой алкоголя в крови (фото)

Мужчина управлял грузовиком, однако уже не мог разговаривать. Допустимая норма алкоголя в его крови была превышена в 25 раз.

Под Киевом вчера вечером обнаружили водителя-иностранца, который управлял грузовиком в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столичного региона.

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Около 20 часов правоохранители получили сообщение от гражданина, который сообщил, что с парковки пытается выехать водитель авто на иностранной регистрации марки Volvo, который находится, вероятно, в состоянии опьянения. Это транспортное средство патрульные заметили на 51-м километре трассы Киев-Чоп.

"Водителем грузовика оказался 37-летний гражданин соседнего государства. После остановки мужчина почти не разговаривал и имел явные признаки алкогольного опьянения. Патрульные помогли ему выйти из авто.

"В присутствии двух понятых последний прошел освидетельствование с помощью прибора Drager. Результат ошеломил патрульных – более 5,0 промилле алкоголя в крови. Это почти смертельная доза", - пояснили в полиции.

На нарушителя составили административные протоколы, его отстранили от вождения, а автомобиль передали другому водителю.

Отметим, допустимая доза алкоголя в крови для водителя составляет 0,2 промилле.

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