Конфликт с полицейскими перерос в драку, в ходе которой один полицейский получил телесные повреждения.

В Киевской области группа мужчин напала на полицейских, которые остановили пьяного водителя.

Читайте такжеЗадержаны члены банды, похищавшие людей по заказу в Киеве и ОдессеОб этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на источники.

Вечером 10 декабря, возле пгт Терезино Белоцерковского района Киевской области полицейские остановили автомобиль Audi. За рулём находился пьяный безработный житель села Петровское.

Во время составлении админпротокола к месту происшествия подъехали около десяти неизвестных на трех автомобилях. Они начали спорить с инспекторами. Конфликт перерос в драку, в ходе которой один полицейский получил телесные повреждения, а правонарушители уехали с места происшествия.

Правоохранители установили местонахождение двоих нападавших. Когда они пытались приблизиться к дому, в котором те находились, мужчины совершили несколько выстрелов в сторону правоохранителей.

Отмечается, что задержать двоих правонарушителей удалось при помощи спецназа КОРД.

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Автор: УНИАН