В Скадовске спасатели достали из-под льда ребенка.
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14 февраля в 13:25 спасателям сообщили, что на центральном пляже города под лед провалился ребенок. За считанные минуты дежурное подразделение прибыло на место происшествия.
Один из спасателей обвязал подростка веревкой, а остальные начали тянуть из ледяной воды. Парня передали медиками.
Выяснилось, что ребенок и родители прогуливались по центральной набережной города. Мальчик забежал на 100 метров от берега, где лед был слишком тонким, и провалился в ледяную воду.
Мальчик находится в детском отделении Скадовской больницы в удовлетворительном состоянии.
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