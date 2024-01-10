Так называемое Приднестровье заявило о якобы стрельбе на границе с Украиной. Однако украинская Госпогранслужба подобных инцидентов не фиксировала и считает это провокацией.
В так называемом "Министерстве госбезопасности" Приднестровья заявили, что 7 января у границы с Украиной произошел инцидент со стрельбой, после которого "двое приднестровских граждан были перемещены на территорию Украины".
В то же время в комментаррии РБК-Украина спикер Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко заявил, что ему неизвестно о каких-либо инцидентах на приднестровском сегменте границы с Молдовой, а заявления так называемой ПМР могут быть провокацией.
"Нестандартных ситуаций пограничными нарядами не фиксировалось. Заявление так называемого Приднестровья скорее несет провокационный характер, с целью обвинить в чем-то Украину, к тому же мы понимаем, что этот анклав имеет пророссийскую направленность", - пояснил Демченко.
Ситуация в Приднестровье
Приднестровье или ПМР (Приднестровская Молдавская Республика) - непризнанное самопровозглашенное государство на территории Молдовы.
В марте 2022 года Парламентская ассамблея Совета Европы официально признала Приднестровье зоной российской оккупации.
Учитывая наличие в этом регионе российского военного контингента Силы обороны Украины проводят усиленные меры безопасности на участках границы с непризнанным Приднестровьем и возводят там фортификационные сооружения.
Украинские военные неоднократно подчеркивали, что Россия географически не имеет возможности усилить свои силы в "ПМР", поэтому не сможет "открыть второй фронт" оттуда.