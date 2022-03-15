Парламентская ассамблея Совета Европы приняла важную резолюцию.

Парламентская ассамблея Совета Европы признала, что Российская Федерация оккупировала часть территории Молдовы - Приднестровье.

ПАСЕ поддержала резолюцию по оккупированной части Молдовы.

Ассамблея во вторник, 15 марта, должна была рассмотреть резолюцию, которой, в частности, признавалась российская вооруженная агрессия против Молдовы, а также оккупация властями РФ молдавского Приднестровского региона, писала "Европейская правда", ссылаясь на документ.

Речь шла о проекте решения, которым хотели инициировать исключение России из Совета Европы. К документу евродепутаты подали ряд поправок, одна из которых касалась молдавской территории.

Стоит отметить, что Приднестровье на таком уровне впервые официально признали оккупированной территорией. Ранее в Совете Европы территорию называли "под эффективным контролем" России.

Ранее члены ПАСЕ приняли резолюцию об исключении РФ, которая уже решила покинуть организацию самостоятельно. Никто из евродепутатов не высказался против документа.

В 1992-м году в Молдове шли бои за Приднестровье, позже конфликт был заморожен. На молдавской территории была создана самопровозглашенная "Приднестровская Молдавская Республика".

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