Злоумышленницы выманили у пенсионерки 5 тыс. евро и 1 тыс. долларов.

В Киевской области полицейские разоблачили группу женщин, которые под видом монахинь обворовывали граждан.

Как сообщает Отдел коммуникации полиции Киевской области, в полицию позвонила 70-летняя жительница села Зеленый Яр Обуховского района и сообщила, что ее обманули.

Правоохранители установили, что к пенсионерке пришла группа неизвестных женщин, которые представились служителями монастыря. Злоумышленницы заверили бабушку, что на ней порча, а потому предложили за денежное вознаграждение помочь. Мошенницы выманили у старушки 5 тыс. евро, 1 тыс. долл. и скрылись в неизвестном направлении.

Оперативники установили личности злоумышленниц. Одной из фигуранток оказалась 50-летняя уроженка Сумщины, которая уже была судима за совершение мошенничеств и с 2015 по 2018 год отбывала наказание в местах лишения свободы.

Женщину задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева