Еще двое пострадавших - в больнице, одиннадцать погорельцев разместили в другой гостинице.

В Одессе увеличилось число погибших при пожаре в частном отеле, расположенном в курортной Аркадии.

Как сообщили в Главном управлении ГСЧС в Одесской области, вечером 17 января поступило сообщение о пожаре на первом этаже в 3-этажном здании на ул. Посмитного, 10/12. Когда спасатели прибыли на место ЧП, открытым пламенем горела крыша строения и частично третий этаж. В связи с угрозой быстрого распространения огня был объявлен повышенный ранг вызова, на месте создали оперативный штаб.

"В результате пожара пострадали два человека, одного из них пришлось выносить... Пожар локализовали в 22:05 и ликвидировали в 23:51 на площади 1,2 тыс. кв. м. При ликвидации пожара и поиска возможных пострадавших обнаружили два тела", - сообщили в управлении.

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От ГСЧС привлекалось 12 единиц пожарно-спасательной техники и 65 человек личного состава.

Как уточнили в пресс-службе мэрии Одессы, в помещении отеля обнаружены погибшие мужчина и женщина. Их личности сейчас устанавливаются.

Еще двух человек доставили в больнице с диагнозом отравление продуктами горения. "Состояние тяжелое и средней тяжести", - добавили в пресс-службе.

Отмечается, что 11 человек поселили в другую гостиницу.

Как сообщал УНИАН, вечером 17 января в курортной зоне Одессы, в районе Аркадии, на ул. Посмитного загорелся отель.

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Автор: Лариса Козовая