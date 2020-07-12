Пожар в Одессе: спасатели справились с огнем в историческом доме и спасли кролика (фото, видео)

Погибших и пострадавших в инциденте нет.

В Одессе пожарные ликвидировали пожар в трехэтажном доке на улице Бунина.

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Как сообщает пресс-служба ГСЧС, в 14:33 огнеборцы смогли устранить пламя на площади в 700 квадратных метров.

Сейчас ведется разборка и проливка конструкций, погибших и пострадавших нет. Причина пожара устанавливается. К тушению огня привлекли 60 человек и 18 единиц техники.

В ГСЧС отметили, во время тушения пожарным удалось спасти кролика.

Напомним, возгорание произошло в квартире на 2 этаже, расположенной над пиццерией Olio, которая находится на первом этаже здания. Со второго этажа огонь перекинулся на верхний этаж, откуда - на крышу. Затем ветер «разогнал» по ней пламя.

Вышеназванное здание – 1814 года постройки.

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