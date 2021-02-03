На месте происшествия дежурят спасатели.

Один из охранников супермаркета "Эпицентр" в Первомайске, который накануне подожгли, получил тяжелую травму головы и был прооперирован.

Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Врачи говорят, что мужчину доставили вь больниуцу с рубленой раной головы.

"Ему топором прорубили голову, лобную кость полностью. Мы его сразу забрали в операционную, промыли рану, убрали кости, которые ушли в череп. Больной сейчас уже стабилен, в сознании, уже общается", - рассказал хирург Василий Поврозник.

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Второго пострадавшего охранника врачи отпустили домой.

На месте пожара спасатели разбирают поврежденные конструкции. Сам ТЦ находится под охраной - туда никого не пускают, внутри него дежурят сотрудники ГСЧС.

Пожар в "Эпицентре" Первомайска: что известно

2 февраля в городе Первомайск Николаевской области спасатели ликвидировали масштабный пожар в торговом центре "Эпицентр".

По данным полиции, пожар устроил 37-летний мужчина, вооруженный ножом и топором. Он разлил в помещении горючую жидкость и устроил поджог, ранил охранника и пытался сбежать. При задержании преступник ранил топором еще одного охранника.

В "Эпицентре" заявили, что поджигателей в Первомайске было двое: второго ищут правоохранители.

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Автор: Юрий Годован