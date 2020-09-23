По предварительным данным пожар возник из-за попытки разжигания камина в одной из квартир.

В селе Софиевская Борщаговка под Киевом произошел пожар в жилом доме. Выгорело шесть квартир, пострадал мужчина 1986 года рождения.

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Как сообщается на сайте управления ГСЧС в Киевской области примерно в полшестого утра спасатели получили сообщение о пожаре в шестиэтажном доме на улице Боголюбова.

По прибытию на место происшествия пожарные установили, что пожар из квартиры распространился на перекрытия и кровлю здания и сопровождается сильным задымлением. На месте происшествия обнаружили пострадавшего.

Пожар на площади в 300 кв. м. полностью ликвидировали в 9:20. К борьбе с огнем было привлечено 12 единиц техники и 40 бойцов ГСЧС.

По предварительным данным пожар возник из-за попытки разжигания камина в одной из квартир.

Как сообщил «Киев Оперативный», по словам местных, пожарные ехали долго, а на парковке перед домом царил полный беспорядок, что осложняло борьбу с огнем. Из-за отсутствия организации пожарная техника не могла разъехаться между собой.

Шесть квартир выгорели полностью. Соседи пытаются организовать сбор средств на помощь пострадавшим, оставшимся без крыши над головой.

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Автор: Дмитрий Захаров