цей матеріал доступний українською

В Харькове мужчина догнал и остановил авто с потерявшим сознание водителем (видео)

13:53, 17 июня 2020
Происшествия
358 0
В Харькове спасли водителя / скриншот

Подробности и видео инцидента опубликованы на странице Харьков NOW в Facebook.

"Герои среди нас! На Клочковской, водитель Жигули потерял сознание. Едущий рядом мужчина это заметил, на перекрестке выбежал из машины, догнал Жигули и остановил машину", - сказано в сообщении.

Также отмечено, что в результате инцидента пострадавших и жертв нет.

Как сообщал УНИАН, ранее столичный патрульный "вернул" выброшенный из окна окурок водителю в салон авто.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter