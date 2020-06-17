В Харькове мужчина догнал и остановил авто с потерявшим сознание водителем (видео)
13:53, 17 июня 2020Происшествия
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В результате инцидента обошлось без пострадавших.
В Харькове спасли водителя / скриншот
В Харькове чудом удалось избежать аварии после того, как водитель автомобиля потерял сознание во время движения.
Подробности и видео инцидента опубликованы на странице Харьков NOW в Facebook.
"Герои среди нас! На Клочковской, водитель Жигули потерял сознание. Едущий рядом мужчина это заметил, на перекрестке выбежал из машины, догнал Жигули и остановил машину", - сказано в сообщении.
Также отмечено, что в результате инцидента пострадавших и жертв нет.
Как сообщал УНИАН, ранее столичный патрульный "вернул" выброшенный из окна окурок водителю в салон авто.
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