В Харькове мужчина догнал и остановил авто с потерявшим сознание водителем (видео)

В результате инцидента обошлось без пострадавших.

В Харькове чудом удалось избежать аварии после того, как водитель автомобиля потерял сознание во время движения.

Подробности и видео инцидента опубликованы на странице Харьков NOW в Facebook.

"Герои среди нас! На Клочковской, водитель Жигули потерял сознание. Едущий рядом мужчина это заметил, на перекрестке выбежал из машины, догнал Жигули и остановил машину", - сказано в сообщении.

Также отмечено, что в результате инцидента пострадавших и жертв нет.

Как сообщал УНИАН, ранее столичный патрульный "вернул" выброшенный из окна окурок водителю в салон авто.

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