"А как ты думал?": столичный патрульный "вернул" выброшенный из окна окурок водителю в салон авто (видео)

Водитель из-за инцидента обратился к руководителям МВД, однако о своем поступке вспоминать не стал.

В Киеве произошел конфликт между водителем и патрульным полицейским из-за выброшенного из окна окурка.

Соответствующее видео размещено на странице "Киев Оперативный" в Facebook.

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Судя по записи, водитель выбросил окурок из окна, после чего к нему подошел коп и забросил его обратно в салон авто. Водитель такими действиями правоохранителя возмутился, спросив, что было бы, если бы в машине вспыхнул пожар.

"Так бы и было. Сгорел бы, и шо сделаешь... А как ты думал?", - ответил полицейский.

После этого водитель, не вспоминая о своем поступке, обратился к главе МВД Арсену Авакову и его заместителю Антону Геращенко с просьбой "научить своих подчиненных правилам этикета".

Как сообщал УНИАН, в Киеве мужчина бросил камень в окно троллейбуса и ранил женщину.

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