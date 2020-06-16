"А как ты думал?": столичный патрульный "вернул" выброшенный из окна окурок водителю в салон авто (видео)
В Киеве произошел конфликт между водителем и патрульным полицейским из-за выброшенного из окна окурка.
Соответствующее видео размещено на странице "Киев Оперативный" в Facebook.
Читайте такжеВ Одессе водителю стало плохо и он сбил двух людей: его пытались "линчевать" (фото)
Судя по записи, водитель выбросил окурок из окна, после чего к нему подошел коп и забросил его обратно в салон авто. Водитель такими действиями правоохранителя возмутился, спросив, что было бы, если бы в машине вспыхнул пожар.
"Так бы и было. Сгорел бы, и шо сделаешь... А как ты думал?", - ответил полицейский.
После этого водитель, не вспоминая о своем поступке, обратился к главе МВД Арсену Авакову и его заместителю Антону Геращенко с просьбой "научить своих подчиненных правилам этикета".
Как сообщал УНИАН, в Киеве мужчина бросил камень в окно троллейбуса и ранил женщину.
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram