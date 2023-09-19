Женщина сдавала врагу позиции украинских защитников и наводила по ним российские удары.

В Славянске контрразведка Службы безопасности Украины задержала очередную вражескую корректировщицу. Она пыталась обнаружить в городе локации Сил обороны Украины и навести по ним российские удары, сообщили в СБУ.

За данными правоохранителей, больше всего врага интересовали маршруты перемещения артиллерии ВСУ, в том числе реактивных систем залпового огня, которые задействованы в контрнаступлении под Бахмутом.

Для отслеживания перемещения украинских войск, женщина обустроила в собственной квартире своеобразный "наблюдательный пункт". Полученную информацию она передавала на один из прокремлевских телеграмм-каналов, который администрируют представители российских спецслужб.

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Сейчас следователи сообщили ей о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (несанкционированное распространение информации о направлении, перемещении оружия, вооружения и боевых припасов в Украину, движении, перемещении или размещении ВСУ). По этой статье вражеской приспешнице грозит до 8 лет тюрьмы.

В то же время, в Донецкой областной прокуратуре уточнили, что 57-летняя жительница Славянска намеренно добавилась в пророссийский чат в Телеграмме, чтобы распространять там информацию о местах расположения подразделений украинской армии.

По данным прокуроров, в мае-июне этого года женщина в текстовых сообщениях подтверждала места российских обстрелов. Также она разоблачала огневые позиции ВСУ, в частности расчеты РСЗО в г. Славянске и его окрестностях, чем сдерживала наступательные действия украинских защитников.

Задержание предателей в Славянске

Недавно в Славянске правоохранители задержали местного жителя, который оказался информатором российских спецслужб. По указаниям из РФ он собирал разведданные о местах базирования украинских защитников для корректировки вражеских ударов.

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