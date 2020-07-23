К поискам полтавского террориста привлечены Нацгвардия и средства воздушной поддержки (видео)

Полковник полиции Виталий Шиян также принимает участие в поиске злоумышленника, который ранее его удерживал в заложниках.

Для поисков Романа Скрипника, который ранее захватил в заложники полицейского в Полтаве, привлечены бойцы Нацгвардии и средства воздушной поддержки.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщил пресс-офицер Главного управления Национальной полиции в Полтавской области Роман Гришин.

По его словам, для поиска мужчины, который освободил заложника и убежал в лесополосу, привлечены не только полицейские, но и нацгвардейцы, кинологи с собаками и специалисты с квадрокоптерами.

Кроме того, решается вопрос о привлечении вертолетов.

Читайте такжеЧто известно о полковнике полиции Шияне, который взят в заложники в Полтаве

Гришин отметил, что полковник полиции Виталий Шиян также принимает участие в поиске мужчины, который ранее его удерживал в заложниках.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Полтавской области, ведомство осуществляет процессуальное руководство в уголовном производстве по факту хранения злоумышленником боеприпасов без предусмотренного законом разрешения, а также посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов и захвата их в качестве заложников (ч. 1 ст. 263, ст. 348, ст. 349 УК Украины).

Штаб по поиску мужчины развернут в селе Великий Байрак Миргородского района. В его составе – работники прокуратуры Полтавской области, Главного управления Нацполиции и управления СБУ.

Как сообщал УНИАН, сегодня в Полтаве 32-летний ранее судимый Роман Скрипник, которого подозревают в незаконном завладении транспортным средством, угрожая гранатой, захватил сотрудника уголовного розыска, а затем обменял его на начальника УУР ГУНП в Полтавской области полковника Виталия Шияна. С ним он уехал на предоставленном в соответствии с его требованиями автомобиле.

В действие была введена полицейская специальная операция «Гром».

Злоумышленник озвучил свои требования. В частности, он хотел избежать уголовной ответственности за совершенное преступление (похищение автомобиля и взятие заложника) и скрыться.

Позже мужчина отпустил полицейского и, оставив автомобиль, убежал в лесопосадку.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram