Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело по факту покушения на предателя Олега Царева.
Как сообщили в пресс-службе ФСБ, в ночь на 27 октября в Ялте (временно оккупированный Крым) совершено "покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля Царева Олега Анатольевича".
"По данному факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 277 УК РФ (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Проводятся неотложные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия", - говорится в сообщении.
В то же время в Телеграм-канале Царева заявили, что хороших новостей относительно его состояния нет. Ранее сообщалось, что опальный политик находится в реанимации.
"О состоянии здоровья Олега положительных новостей нет", - говорится в сообщении канала.
Покушение на Царева
Напомним, утром 27 октября российские Telegram-каналы сообщили, что в оккупированной Ялте напали на Царева. Произошло это в санатории, где он жил.
В последнее время коллаборант Олег Царев довольно жестко критиковал действия российских властей. Денис Казанский отметил, что именно Кремлю сейчас выгодно его "убрать".
В день покушения предатель Олег Царев имел целью провести "важную видеоконференцию". Перед этим он приказал всем работникам санатория в Ялте идти домой.