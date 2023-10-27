Сейчас предатель находится в тяжелом состоянии.

Федеральная служба безопасности возбудила уголовное дело по факту покушения на предателя Олега Царева.

Как сообщили в пресс-службе ФСБ, в ночь на 27 октября в Ялте (временно оккупированный Крым) совершено "покушение на жизнь российского общественно-политического деятеля Царева Олега Анатольевича".

"По данному факту ФСБ России возбуждено уголовное дело по ст. 277 УК РФ (Посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля). Проводятся неотложные оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия", - говорится в сообщении.

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В то же время в Телеграм-канале Царева заявили, что хороших новостей относительно его состояния нет. Ранее сообщалось, что опальный политик находится в реанимации.

"О состоянии здоровья Олега положительных новостей нет", - говорится в сообщении канала.

Покушение на Царева

Напомним, утром 27 октября российские Telegram-каналы сообщили, что в оккупированной Ялте напали на Царева. Произошло это в санатории, где он жил.

В последнее время коллаборант Олег Царев довольно жестко критиковал действия российских властей. Денис Казанский отметил, что именно Кремлю сейчас выгодно его "убрать".

В день покушения предатель Олег Царев имел целью провести "важную видеоконференцию". Перед этим он приказал всем работникам санатория в Ялте идти домой.

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