Парням грозит до двух лет лишения свободы.

Столичные правоохранители открыли дело по статье о домашнем насилии против группы подростков, издевавшихся над больной бабушкой ради видео для соцсетей.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева в Facebook.

"Вчера (1 ноября – УНИАН) во время мониторинга сети Интернет в одном из телеграмм-каналов правоохранители обнаружили видео, в котором двое парней издеваются над пожилой женщиной, направляя на нее предмет, похожий на пистолет. Полицейские зарегистрировали данное происшествие и начали установление личностей нарушителей", – говорится в сообщении полиции.

Вскоре столичные правоохранители установили личность одного нарушителя. Им оказался 18-летний киевлянин. Сейчас полицейские устанавливают личность другого обидчика.

Полиция начала уголовное производство по статье о домашнем насилии.

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Между тем несколько фигурантов дела уже успели записать видео с оправданиями своих действий в отношении пожилой женщины.

По словам одного из парней, видео снимали "ради прикола". На самом деле подростки якобы ухаживают за больной, а самой бабушке, мол, было весело.

Что произошло

В понедельник, 1 ноября, в сети появилось видео издевательств нескольких парней над лежащей пенсионеркой. Подростки весело хохотали и наставляли на пожилую женщину пистолет, не забывая снимать все это на камеру.

Вскоре они прекратили шутить, парень с пистолетом сказал: "Ладно, ба', все нормально".

Ролик подростки опубликовали в Instagram, вызвав шквал критики со стороны неравнодушных граждан. В соцсети фигуранты скандала пытались оправдаться, мол, пистолет на самом деле был игрушечный.

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Автор: Виолетта Орлова