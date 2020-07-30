Избиение полицейскими бойца АТО в Одесской области: стали известны детали резонансного дела (видео)

Пострадавший попал в больницу с многочисленными травмами.

В Одесской области возник новый скандал из-за издевательств в отделении полиции - накануне около сотни человек пикетировали областное управление Нацполиции.

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок.

Протестовали против произвола полицейских из Болградского райотдела, где копов подозревают в издевательстве и избиении ветерана АТО. 29-летний Тарас Чернявский попал в больницу с сотрясением мозга, ушибами и травмой ноги. Потерпевший утверждает, что издевались именно из-за того, что он воевал на Востоке.

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"Сказали, мол, научим тебя уважать бессарабскую землю. Бычки пытались мне в рот засыпать, землю. Один держал за скулы, пытался мне открыть рот, а второй, это все делал. Меня заковали в наручники и вели в участок: били телом о решетку, когда вели, начали там бить по голове", - рассказал пострадавший ветеран АТО Тарас Чернявский.

По факту избиения областная полиция возбудила уголовное производство. Двух полицейских, которые фигурируют в заявлении ветерана, отстранили от работы. За дело уже взялись в Государственном бюро расследований.

"Работники, которые совершают преступления, не будут работать. Это позиция не только моя, начальника главного управления, а Нацполиции. В ситуации надо разобраться и, по закону, привлечь к ответственности", - говорит заместитель начальника ГУ НП в Одесской области Сергей Махотин.

Как сообщал УНИАН, 23 июля в полиции заявили, что в городе Болград Одесской области начато служебное расследование по факту возможного избиения местного жителя правоохранителями. Отмечалось, что в полицию поступило сообщение от медиков о том, что в центральную районную больницу обратился 29-летний мужчина с телесными повреждениями.

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В полиции утверждали, что мужчина - местный житель, который в мае этого года обращался в полицию с просьбой разыскать пропавших родственников - жену и двух малолетних детей. Правоохранители установили их местонахождение. Выяснилось, что семья находится в одном из реабилитационных центров для жертв домашнего насилия. В полиции утверждали, что предоставленная информация не удовлетворила мужчину, и он несколько раз приходил в подразделение полиции выяснять отношения.

Утверждалось, что 22 июля мужчина устроил очередную ссору с одним из полицейских, нецензурно выражался в его адрес и плюнул в лицо. Поскольку на требование прекратить противоправные действия нарушитель не реагировал, к нему были применены наручники.

Факт избиения человека в полиции Болграда отрицали.

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