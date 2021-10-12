Следы ДНК на окурках помогли раскрыть покушение на убийство, поделилась генпрокурор.

Правоохранители задержали подозреваемого в покушении на убийство криминального авторитета Михаила Титова по прозвищу "Мультик".

Об этом на своей странице в Facebook сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

"Накануне поздно вечером предполагаемого киллера задержали. По данным следствия, еще в апреле 2020 года он стрелял в местного бизнесмена Михаила Титова, более известного в криминальных кругах по прозвищу "Мультик". На чердаке дома напротив места, где часто бывал пострадавший, стрелок устроил засаду. После покушения исполнитель бросил там ружье, на котором были найдены следы его ДНК", – отметила она.

Читайте такжеНиколаевского криминального авторитета "Мультика" втихаря выпустили из СИЗО – журналист (фото)Генпрокурор добавила, что правоохранители Николаевской области обнаружили подозреваемого во время проверки на причастность к совершению преступления одного из местных жителей.

"Образцы ДНК на окурках человека совпали с теми, что остались на оружии, и указали на личность стрелка", – говорится в посте.

Также Венедиктова написала, что задержанный известен в криминальных кругах. Он имеет судимость.

Напомним, весной 2020 года пуля попала в голову Михаилу Титову. Сейчас он имеет проблемы со здоровьем. Потерпевший является фигурантом в ряде уголовных производств.

Правоохранители полагают, что убийство Титова могли заказать из-за передела криминальных сфер влияния в Николаевской области.

Автор: Дмитрий Хилюк