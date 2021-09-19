Трагедия произошла 14 сентября, когда украинская туристка была на смотровой площадке в испанском городе Бенидорм.

В результате несчастного случая на испанском курорте погибла 26-летняя украинка Евгения Пилипец, кастинг-директор киевской кинокомпании "Мамахохотала".

Об этом говорится в сюжете ТСН. Утверждается, что в Испании девушка находилась вместе с подругой. Официально фамилию погибшей украинки не сообщали.

Напомним, трагедия произошла 14 сентября, когда украинская туристка была на смотровой площадке в испанском городе Бенидорм. Она сорвалась в море с высоты около 30 метров. Девушку госпитализировали с серьезными травмами, от которых она впоследствии скончалась.

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Испанские СМИ со ссылкой на очевидцев сообщали, что девушка упала со скалы, когда пыталась сделать "селфи". Она якобы забралась на перила балкона. Спасатели смогли добраться до нее, вытащить из воды и доставить в порт.

Автор: Дмитрий Захаров