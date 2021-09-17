Девушку привезли в больницу в критическом состоянии.

Украинка, которая упала в пропасть на испанском курорте, скончалась в больнице.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины, пишет "РБК-Украина".

Трагедия произошла 14 сентября, когда украинская туристка была на смотровой площадке в испанском городе Бенидорм. Она сорвалась в море с высоты около 30 метров. Девушку госпитализировали с серьезными травмами, от которых она позже умерла.

"Гражданка была госпитализирована, но от полученных множественных травм впоследствии скончалась в больнице. Генеральное консульство Украины в Барселоне оказывает необходимую консульскую помощь родным погибшей", - заявили в МИД.

Украинка погибла в Испании: что известно

Ранее о том, что в больнице Аликанте в критическом состоянии находится украинка, случайно упавшая со скалы на смотровой площадке "Балкона Средиземноморья", сообщили испанские СМИ.

По словам очевидцев, 25-летняя девушка упала со скалы, когда пыталась сделать "селфи". Спасатели смогли добраться до нее, вытащить из воды и доставить в порт. По данным СМИ, ради фотографии украинка забралась на перила балкона.

Ранее жительница Венесуэлы ценой собственной жизни спасла своих детей после кораблекрушения. 40-летняя Мариэли Чакон и ее дети 2 и 6 лет оказались в Атлантическом океане. Женщина несколько дней кормила малышей грудью, а сама пила свою мочу, чтобы иметь силы как можно дольше поддерживать их жизнь. Мать скончалась всего за несколько часов до спасения.

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Автор: Катерина Комолова