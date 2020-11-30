Парень находится в реанимации с ожогами.

В Запорожской области группа подростков подожгла своего ровесника, чтобы записать уникальное видео для социальных сетей.

Читайте такжеВо Львовской области на железнодорожной станции юноша получил удар током, пытаясь сделать фотоОб этом сообщает местный сайт «Бердянск 24» со ссылкой на Бердянский участок полиции.

Отмечается, что инцидент произошел примерно в 01:00 29 ноября по ул. Европейской: 12-летнего парня облили горючей жидкостью и подожгли. Сейчас парень находится в реанимации, ожоги повредили 30% его тела.

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Автор: Катерина Шварц