Компания мужчин употребляла алкоголь на территории автовокзала, что завершилось ссорой.

На автовокзале в Краснограде Харьковской области мужчина с ножом ранил четырех человек и скрылся с места происшествия. Злоумышленника нашли и задержали.

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Как сообщается на сайте областной полиции в результате происшествия четверо мужчин в возрасте от 26 до 44 лет получили колото-резаные раны различной степени тяжести.

Сообщение о драке неизвестных лиц на территории автовокзала в Краснограде поступило в полицию ночью 4 апреля.

Правоохранители установили, что компания мужчин употребляла алкоголь на территории автовокзала. Через некоторое время между ними возник конфликт. 29-летний мужчина достал из кармана нож и начал наносить удары знакомым. К ним подошел 26-летний очевидец, который пытался угомонить злоумышленника. Он также получил ножевое ранение.

Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения, открыто уголовное дело.

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Автор: Дмитрий Захаров