Причиной смерти ребенка оказалась механическая асфиксия.

В Днепропетровской области в селе Аполоновка 23-летняя девушка задушила поясом от халата своего четырехмесячного ребенка.

Об этом сообщили в полиции области. По словам задержанной, она задушила его из-за того, что тот громко плакал. Читайте такжеВ Турции муж порезал ножом лицо своей жене-украинке (видео)

"Как установили полицейские, к смерти мальчика причастна его собственная мать. Проведенными мероприятиями орудие преступления — пояс — изъят правоохранителями", — говорится в сообщении.

Матери ребенка сообщили о подозрении в совершении убийства (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

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Автор: Ольга Робейко