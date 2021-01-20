В Днепропетровской области в селе Аполоновка 23-летняя девушка задушила поясом от халата своего четырехмесячного ребенка.
Об этом сообщили в полиции области. По словам задержанной, она задушила его из-за того, что тот громко плакал. Читайте такжеВ Турции муж порезал ножом лицо своей жене-украинке (видео)
"Как установили полицейские, к смерти мальчика причастна его собственная мать. Проведенными мероприятиями орудие преступления — пояс — изъят правоохранителями", — говорится в сообщении.
Матери ребенка сообщили о подозрении в совершении убийства (п. 2 ч. 2 ст. 115 УК Украины). Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
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