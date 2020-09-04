Начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов сообщил о задержании одного из 22 участников конфликта.

Стрельба в кафе 2 сентября в городе Украинка Киевской области произошла на почве бытовых отношений.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге начальник Главного управления полиции в Киевской области Андрей Небытов.

"В Украинке конфликт произошел на почве бытовых отношений... Между детьми произошел конфликт. К сожалению, применили охотничье и травматическое оружие. 22 человека, кто там участвовал, установлены. На настоящее время установлен весь автотранспорт, который прибыл из Киева. И на сегодняшний день эти автотранспортные средства изъяты. Однако все понимали, какой будет реакция правоохранительной системы, поэтому в тот же день выехали с мест проживания. Сейчас мы готовим им подозрения заочные», - сказал начальник полиции Киевской области.

По его словам, один человек уже задержан.

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Перестрелка в Украинцы: что известно

2 сентября вечером в городе Украинка Киевской области группа лиц устроила стрельбу в кафе, три человека получили ранения.

3 сентября, полиция заявила, что установила 22 участника конфликта. Согласно версии следствия, группа неизвестных лиц приехала на автомобилях из Киева в кафе в город Украинка и устроили конфликт, переросший в стрельбу из травматического оружия. В ответ на это местные применили охотничье оружие.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий, анализа видеозаписей и показаний свидетелей полицейские установили, что к совершению хулиганских действий причастны 15 местных жителей и 7 приехавших из столицы, в томе числе граждане Российской Федерации.

Пострадавшие, обратившиеся в больницу с ранениями, отказались от объяснений и сотрудничества со следствием. Их жизни ничего не угрожает.

Продолжаются расследования по двум уголовным производствам, открытым по фактам совершения хулиганских действий с применением оружия, и по факту сокрытия преступления - по ч.4 ст.296, ст.396 Уголовного кодекса Украины.

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Автор: Инна Андалицкая