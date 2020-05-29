Правоохранители задержали 21 участника перестрелки в Броварах (фото)

Утром в городе произошли криминальные разборки относительно междугородных маршрутных перевозок.

Правоохранители задержали уже 21 участника конфликта со стрельбой в Броварах.

Об этом заявил заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко, сообщает МВД на странице в Facebook.

Читайте такжеПерестрелка в Броварах: все подробности разборок в стиле "90-х" (фото, видео)

"Патрульные в Житомирской и Винницкой областях задержали еще 10 участников криминальных разборок в Броварах. Общее количество задержанных достигло уже 21", - сообщил Геращенко.

Он также добавил, что полиция продолжает устанавливать всех лиц, причастных к "черному" переделу рынка транспортных перевозок в Киевской области.

Как сообщила пресс-служба Нацполиции, в Винницкой бойцы спецподразделения КОРД задержали автомобиль с пятью лицами. Водителя и четырех пассажиров доставляют в полицию Киевской области для проведения следственных действий.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 29 мая, в Броварах Киевской области произошел конфликт со стрельбой относительно междугородных маршрутных перевозок.

Следователи начали досудебное расследование в уголовном производстве по ч. 4 ст. 296 (хулиганство), ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами) и ч. 2 ст. 194 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

И.о. председателя Киевской областной государственной администрации Василий Володин, в связи со стрельбой в Броварах, заявил, что «ситуация с нелегальными перевозками зрела годами». Руководство области провело совещание с перевозчиками, работающими на Броварских маршрутах, определенных КОДА и с которыми заключены договоры на организацию перевозок (это, в частности, ООО «Евро-Авто-Альянс» (маршруты 706, 707) и ООО «Союз Авто" (маршруты 701, 803, 340, 906)). Эти перевозчики утверждают, что к утреннему инциденту не имеют никакого отношения и работают в штатном режиме. По данным КОДА, более года никаких изменений в этих маршрутах и перечне компаний, которые обслуживают, не происходило.

По данным МВД, в вооруженном конфликте приняли участие более 100 человек, один автобус с вооруженными людьми приехал из Винницы, другая группа тремя микроавтобусами прибыла из Киева.

Сегодня, 29 мая, начальник Главного управления Национальной полиции в Винницкой области Юрий Педос отстранен от исполнения обязанностей, его заместитель - начальник криминальной полиции области и руководитель оперативной службы уволены.

Как пояснили в полиции, причиной стали грубые недостатки и просчеты, допущенные в служебной деятельности и в организации работы оперативных подразделений.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram