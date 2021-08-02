Водителя с травмами доставили в больницу.

В столице минувшей ночью произошла жуткое ДТП, в результате которого отбойник прошел через весь автомобиль.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Авария произошла на улице Саперно-Слободской неподалеку от АЗС. Сообщается, что водитель Volkswagen не справился с управлением и влетел в отбойник, который насквозь прошел через весь автомобиль.

В результате водителя авто с различными травмами срочно госпитализировали в больницу.

Как сообщал УНИАН, ранее в Киеве грузовик въехал в маршрутку с пассажирами. Пассажиры покинули салон через заднюю дверь.

До этого в Одесской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием рейсового автобуса "Киев-Кишинев" один человек погиб, шестеро – пострадали.

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Автор: Юрий Годован