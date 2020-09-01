Правоохранители задержали шестерых подозреваемых, они удерживали потерпевшего более недели.

Киевская полиция задержала шесть человек, которых подозревают в похищении предпринимателя и его незаконном удержании в течение недели с целью получения более 2 млн долларов.

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Об этом сегодня заявил прокурор города Киева Олег Кипер во время совместного брифинга с начальником столичной полиции Андреем Крищенко, сообщаетпресс-служба прокуратуры города Киева.

По данным следствия, 21 августа под предлогом осмотра объекта недвижимости за пределами Киева злоумышленники встретились с 48-летним предпринимателем в центре столицы, заманили его в автомобиль и похитили.

«В дальнейшем, применив к потерпевшему медицинские препараты, похитители переместили его в микроавтобус и вывезли в недостроенный дома в Киевской области, где начали незаконно удерживать, требуя за освобождение денежные средства», - отметил Кипер.

По словам начальника столичной полиции Крищенко, во время незаконного удерживания пострадавший предпринял попытку побега, выпрыгнув с второго этажа дома. При падении предприниматель сломал обе конечности и был схвачен похитителями. После этого пострадавшего перевезли в другой дом в Киевской области, где продолжили незаконно удерживать в течение недели.

Отмечается, что в ходе спецоперации 29 августа участников преступной группы задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Пострадавшего освободили и с травмами доставили в больницу для оказания медицинской помощи.

По словам прокурора Киева, задержанные - жители Киева в возрасте от 35 до 52 лет, ранее не судимые. По адресам их проживания провели 13 обысков, изъяли черновые записи, долговые расписки, флэш-накопители, мобильные телефоны и другие вещественные доказательства. Кроме того, обнаружено большое количество оружия, а именно 12 ручных гранатометов, 28 гранат различных систем, более 5 тысяч патронов, автоматическое оружие, пистолеты, а также запалы и 400 г тротила.

В нстоящее время устанавливается происхождение оружия и боеприпасов. Все изъятое направлено на экспертизу.

Установлено, что организаторами преступления оказались бывшие партнеры потерпевшего, а мотивом его похищения - финансовые обязательства. Злоумышленники требовали за освобождение предпринимателя денежные средства в сумме более 2 млн долларов.

Задержанным сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 146 и ч. 2 ст. 189 УК Украины. Организаторам преступления избраны меры пресечения в виде содержания под стражей, еще двум - в виде домашнего ареста, в отношении других подозреваемых судебные заседания по избранию меры пресечения продолжаются.

Захват заложников в Луцке: что известно

21 июля в Луцке вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. В заложниках оказались 13 человек.

Вечером все захваченные граждане были освобождены, а мужчина задержан. Кривошу 44 года, он дважды судим.

23 июля суд избрал Кривошу меру пресечения в виде ареста без права внесения залога. Ему инкриминируют совершение террористического акта, захват и удержание лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательство на жизнь работника правоохранительного органа, а также незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147, ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

В суде Кривош назвал свой поступок перфомансом.

В деле назначено 30 экспертиз. В качестве свидетелей допрошено более 30 человек.

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Автор: Тамара Отовская