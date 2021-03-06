На Прикарпатье полицейские разыскали хулиганов, которые повредили памятник Тарасу Шевченко.
Как сообщает Сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской, правоохранители разыскали двух 18-летних местных жителей, причастных к совершению хулиганских действий.
По данному факту начато уголовное производство.
5 марта утром в полицию поступило сообщение, что в селе Подпечеры Ивано-Франковской территориальной громады ночью неизвестные лица повредили бюст Шевченко.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что неизвестные лица из хулиганских побуждений сняли голову с бюста поэта, установленного на постаменте, и поставили ее возле памятника.
Полицейские осмотрели место происшествия, опросили всех возможных свидетелей и в ходе проведенных следственных действий установили и разыскали хулиганов.
Действия злоумышленников квалифицированы по признакам совершения уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.
Осквернение памятника Шевченко на Прикарпатье: что произошло
Как сообщал УНИАН, 5 марта городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в с. Подпечеры вблизи Ивано-Франковска неизвестные повредили бюст Шевченко.
Он высказал мнение, что вандалы «приурочили» свои действия ко дню рождения Кобзаря.
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