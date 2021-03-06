Правоохранители разыскали двух 18-летних местных жителей, причастных к совершению хулиганских действий. По данному факту начато уголовное производство.

На Прикарпатье полицейские разыскали хулиганов, которые повредили памятник Тарасу Шевченко.

Как сообщает Сектор коммуникации полиции Ивано-Франковской, правоохранители разыскали двух 18-летних местных жителей, причастных к совершению хулиганских действий.

По данному факту начато уголовное производство.

5 марта утром в полицию поступило сообщение, что в селе Подпечеры Ивано-Франковской территориальной громады ночью неизвестные лица повредили бюст Шевченко.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая выяснила, что неизвестные лица из хулиганских побуждений сняли голову с бюста поэта, установленного на постаменте, и поставили ее возле памятника.

Полицейские осмотрели место происшествия, опросили всех возможных свидетелей и в ходе проведенных следственных действий установили и разыскали хулиганов.

Действия злоумышленников квалифицированы по признакам совершения уголовного преступления предусмотренного ч. 1 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины.

Осквернение памятника Шевченко на Прикарпатье: что произошло

Как сообщал УНИАН, 5 марта городской голова Ивано-Франковска Руслан Марцинкив заявил, что в с. Подпечеры вблизи Ивано-Франковска неизвестные повредили бюст Шевченко.

Он высказал мнение, что вандалы «приурочили» свои действия ко дню рождения Кобзаря.

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Автор: Виктория Токарева